Psychológia eskalácie konfliktu a koalícia

Stanfordský väzenský experiment bol psychologický pokus, ktorého cieľom bolo preskúmať vplyv pôsobenia situácií, v ktorých sa prejavuje vplyv získanej moci či podriadenosti na obyčajných, neagresívnych, psychicky zdravých ľudí.

Do experimentu vstúpili dobrovoľníci, v mnohých prípadoch priatelia, ktorí sa rozdelili na väzenských dozorcov a väzňov. Pocity nadradenej moci na strane dozorcov v kombinácii s nerešpektovaním podriadeného postavenia väzňami viedol k rýchlej eskalácii násilia zo strany dozorcov a tragickým udalostiam, ktoré musela riešiť polícia zastavením experimentu.

Pri sledovaní eskalácie napätia v koalícii sa ponúka paralela s týmto experimentom. Celospoločenská mienka dáva vinu jednoznačne na stranu Matoviča. Je však naozaj on hlavným vinníkom? Do vlády vstupovali Matovič aj Sulík ako dlhoroční osobní priatelia. Obaja vodcovské typy s vysokými osobnými ambíciami. Voľby prisúdili Matovičovi nadradenú pozíciu premiéra. Už na začiatku sa ukázalo, že sa Matovič Sulíkovho ega po skúsenostiach s pádom Radičovej vlády obáva, preto mu odmietol post ministra financií. Do koalície pridal aj Kollárove Sme rodina napriek tomu, že si Kollára ako partnera nemôže vážiť a pre zostavenie vlády ho nepotreboval, hlavným cieľom bolo a je použiť ho ako protiváhu Sulíkových mocenských ambícií.

Už od začiatku vlády Sulík ukazoval že jeho miera rešpektovania Matoviča ako premiéra je limitovaná jeho vlastnými predstavami o tom čo je správne a čo je prioritné. Jeho schopnosti pre funkciu ministra hospodárstva, alebo financií sú nespochybniteľné, zatiaľ čo Matovič musel tie svoje vo funkciu premiéra len začať dokazovať. Na strane Sulíka sú však nespochybniteľné aj osobné vlastnosti, ktoré dokážu rozbiť čokoľvek. Na nešťastie si nová koalícia od začiatku nedokázala nastaviť komunikačné pravidlá a každý z partnerov v médiách vystupuje sám za seba a otvára témy, ktoré zjavne cez koaličnú radu neprešli a prístup k nim nebol spoločne odsúhlasený. Je len minimum prípadov, kedy koaliční lídri vystúpili v médiách spolu a jasne si vyjadrili podporu a rešpekt. V tejto situácii Sulík naštrbil dôveru ešte viac, keď opakovane opustil koaličnú radu pred spoločným vystúpením, zorganizoval si vlastnú paralelnú tlačovú besedu a komunikoval svoje vlastné priority v protiklade s prioritami premiéra. Takáto systematická sabotáž tímovej spolupráce zrejme v Európe nemá obdoby. Nastala postupná erózia vzájomnej dôvery.

Plne v súlade s eskaláciou napätia a násilia počas Stanfordského experimentu dochádzalo zo strany Matoviča, presvedčeného o svojej pravde a práve na rešpekt, k pritvrdzovaniu trestov, odvetných akcií, verejného ponižovania a zosmiešňovania v snahe o dosiahnutie osobného víťazstva a zachovanie svojej tváre. Pôvodné priateľstvo v tejto situácii nepomáha, práve naopak. Obaja vnímajú reakcie druhej strany oveľa citlivejšie práve preto, že to urobil dobrý kamarát. Matovičovi verím, že jeho obrovské, aj keď v pozícii premiéra nemiestne exponovanie sa vo veci boja proti koronavírusu je vedené z dobrých úmyslov, v skutočnej snahe pomôcť. Politicky ani materiálne nemá čo získať. Fico, ani Pellegrini by to nikto nespravili, bez osobného zisku nikdy ani nepohli prstom. Problém je v tom, že Matovičov psychický stav z dôvodu vyčerpanosti a dlhodobého súboja so Sulíkom dosiahol nebezpečnú úroveň, keď sa ďaľší stupeň eskalácie nedá predpovedať.

Sulík aktuálne vystupuje v úlohe rozvážneho politika, ktorý sa snaží situáciu upokojiť, hovorí ľuďom veci, ktoré chcú počuť. Tým získava politické preferenčné body. Jeho verejné prejavy rešpektovania Matovičovho postavenia a pochopenie jeho situácie na vzájomnej kríze nič nemenia. Súbežne s nimi totiž fakticky ignoruje Matovičove požiadavky a trvale si presadzuje len svoje záujmy. Naozaj neobstoja argumenty, že jeho ministerstvo muselo čakať tri týždne na správnu špecifikáciu parametrov antigénových testov. Inteligentný a slušný minister musí byť schopný zdvihnúť telefón a dohodnúť stretnutie, na ktorom sa prípadné problémy prioritne vyriešia. Premiér to zjavne vníma ako podrazáctvo a vytáča ho to ešte viac.

Skúsenosti zo Stanfordského experimentu hovoria, že samotní aktéri zo špirály eskalácie sami nedokážu vystúpiť. Musí do toho vstúpiť tretia strana, ktorá aktérov vyvedie z konfliktného prostredia a umožní im návrat do normálneho stavu, v ktorom môžu opäť začať fungovať ako slušní a inteligentní ľudia.

Ideálnou treťou stranou by mohla byť prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa však v minulých mesiacoch natoľko vyhranila proti premiérovi, že to zrejme neprichádza do úvahy. Odstúpenie Matoviča z pozície lídra boja proti koronavírusu sa v daných podmienkach nedá uskutočniť bez straty jeho sebaúcty. Druhou možnosťou je koaličná rada, ktorá by musela dosiahnuť dohodu a záväzok o výhradne spoločnej mediálnej komunikácii všetkých citlivých tém a o spolupráci na riešení krízy.

Treťou možnosťou je zavedenie Krajčiho semaforu po skončení lockdownu. Ak v účastníkoch konfliktu zostali zvyšky zdravého rozumu, využijú premiérovu chorobu a čas lockdownu na zastavenie eskalácie. Je na Sulíkovi, aby potlačil svoje ego, prioritne doriešil všetky svoje úlohy ktoré sa dotýkajú riešenia koronakrízy a vyšiel Matovičovi v ústrety. Spustenie semaforu umožní Matovičovi, aby so zachovaním tváre vystúpil zo svojej úlohy pri riešení koronakrízy a začal sa venovať tomu, čomu sa ako premiér venovať má.

Ak sa to nepodarí, tak sa nakoniec bude Fico ďalej vyškierať spoza svojho minimálneho štítu, ktorý nikoho nechráni a slúži len na demonštráciu arogancie a spolu s Pelegrinim sa vrátia k moci. A to, minimálne v oblasti hospodárstva, je predsa oveľa väčšia katastrofa s dopadmi na životy nás všetkých, ako dokáže spôsobiť COVID-19. Títo ľudia nikdy žiadnu reformu nedokázali vymyslieť, nieto ju ešte aj realizovať.

Všetci by sme si mali uvedomiť, že sa jedná len o nasledovné tri mesiace. Skúsenosti so šírením COVID-19 jasne ukazujú, že sa chová sezónne, podobne ako chrípka. Len s tým, že v lete úplne nevymizne, ale výrazne spomalí svoje šírenie. S pomocou vakcín by mala byť situácia na budúci rok omnoho lepšia. Po týchto troch mesiacoch prestane byť COVID-19 každodennou témou, prioritu dostanú reformy, hospodárske výsledky a kriminálna minulosť SMERu, kde už opozícia môže len ťažko vyhrať.